2019-11-11T04:34:45+03:00
Общество

В ЕАО очистили интернет-пространство от сайтов с «липовыми» медсправками

Информацию через суд признали незаконной
Ольга КИВА
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В ЕАО очистили интернет-пространство от сайтов с «липовыми» медсправкамиВ ЕАО очистили интернет-пространство от сайтов с «липовыми» медсправкамиФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Еврейской автономии в поле зрения работников прокуратуры попали подозрительные сайты. Там нашли информацию с предложением купить медицинские справки. При этом по факту не нужно приходить в больницу и проходить медицинскую комиссию.

- Во время изучения сайтов нашли контактные телефоны и стоимость товара. На интернет-ресурсах была размещена информация о порядке оформления заказа и перечислении денег, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Разбирательства по поводу подозрительных сайтов переместились в судебный зал. В итоге служители Фемиды признали информацию запрещенной к распространению. Заявленный прокурором иск был удовлетворен полностью.

Решение суда направили в управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. В этом ведомстве должны включить выявленные сайты в специальный государственный реестр и заблокировать информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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