2019-11-11T04:47:45+03:00
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В Хабаровском крае открыли первую модельную библиотеку

Она находится в селе Черная речка
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае открыли первую модельную библиотеку ФОТО: Министерство культуры Хабаровского краяВ Хабаровском крае открыли первую модельную библиотеку ФОТО: Министерство культуры Хабаровского края
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В Хабаровском крае открыли первую модельную библиотеку. Она находится в селе Черная Речка. Учреждение появилось на базе межпоселенческой библиотеки Хабаровского района. На ее создание выделили 10 миллионов рублей в рамках федерального нацпроекта «Культура».

- На модернизацию учреждения понадобилось несколько месяцев. К слову, в начале года оно оказалось в числе победителей Всероссийского конкурса на предоставление федеральных денег, - рассказали в краевом министерстве культуры.

Деньги, полученные в рамках нацпроекта, потратили на новую мебель и оборудование. Часть средств израсходовали на обновление библиотечного фонда и подключение высокоскоростного интернета. В помещении появилось несколько функциональных зон. Среди них современные залы выдачи литературы для всех посетителей, в том числе с ограничениями здоровья опорно-двигательного аппарата, зона детского абонемента, в которой организованы творческие мастерские, лекционный зал, зал краеведения и помещение для занятий спортом.

Отметим, что еще две модельные библиотеки собираются открыть в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района и поселке Березовый Солнечного района. Всего до 2024 года в крае планируют модернизировать не менее 10 учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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