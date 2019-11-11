Для обитателей заповедного леса в Хабаровском крае заготавливают подкормку

СЕГОДНЯ 04:21 2019-11-11T04:31:16+03:00

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В Хабаровском крае продолжается кампания по заготовке подкормки для копытных животных. Так, 8 ноября в национальный парк «Анюйский» доставили вторую партию груза от благотворительного фонда «Тигрус». Первый завоз состоялся несколькими днями раньше.

- На сегодняшний день привезли уже 20 тонн овса и пять тонн соли. Потом госинспекторы будут развозить подкормку на специальные площадки, которых в нацпарке 35. Уже не первый год благодаря такой поддержке удается подкармливать кабанов, косуль, изюбрей, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Отметим также, что помощь не ограничивается только доставкой подкормки. Также поддержку оказывают в виде техники, полевой одежды для работников, денег на проведение мероприятий с населением. Напомним, что на территории заповедника также проводят эколого-просветительские мероприятия со школьниками, выполняют другие добрые дела, направленные на сохранение краснокнижного животного – амурского тигра.

ИСТОЧНИК KP.RU