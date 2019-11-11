СЕГОДНЯ 04:59 2019-11-11T06:26:23+03:00

В Комсомольске покалечились водитель и пассажир машины, врезавшейся в дерево Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

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В Комсомольске-на-Амуре в ночь с 10 на 11 ноября случилась дорожная авария. По предварительной информации, машина Toyota Corona Premio двигалась по улице Гаражной со стороны улицы Краснофлотской в сторону Комсомольского шоссе. Скорее всего, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

- Потом машина врезалась в дерево. От столкновения пострадали водитель и пассажир. Их доставили в больницу, - рассказали в краевой Госавтоинспекции по Хабаровскому краю.

Автолюбителей в Хабаровском крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, не игнорируйте требования дорожных знаков. Помните, маленькая ошибка может стать причиной большой трагедии, в которой могут пострадать случайно оказавшиеся рядом люди.

ИСТОЧНИК KP.RU