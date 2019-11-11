В Хабаровском крае юнармейцы показали свою удаль в военно-спортивных играх

СЕГОДНЯ 05:34 2019-11-11T06:25:38+03:00

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В Хабаровском крае закончились военно-спортивные игры «Победа» и «Орленок». Их проводили в рамках масштабной программы «Амурский Полигон-2019». Участники состязаний показали свои знания истории страны, участвовали в конкурсах «Ратные страницы истории Отечества» и «Моя история, моя страна - Моя Россия».

- В этом году на игры приехали больше 200 юных патриотов. Это своего рода рекорд. Среди испытаний, которые они прошли, также были военизированная эстафета, во время которой юнармейцы показали свои навыки в преодолении сложных препятствий на скорость, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Отметим также, что в этом году в программу игры «Орленок» включили конкурс «Туристская полоса». Также участникам игр нужно было пройти «Огневой рубеж», поочередно выполняя нормативы по разборке-сборке автомата Калашникова, заряжанию магазина, стрельбе из пневматической винтовки.

Среди прочих заданий - оказание первой медицинской помощи, преодоление «минного поля», настройка радиостанций, сдача нормативов ГТО. По итогу для юнармейцев организовали концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU