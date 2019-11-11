«Умник» в Хабаровском крае открыл интересные инновационные проекты

СЕГОДНЯ 06:00 2019-11-11T06:23:59+03:00

Среди участников научного состязания были исследователи в возрасте от 18 до 30 лет

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В Хабаровском крае закончился финальный отбор победителей программы «Умник». Среди участников научного состязания были молодые исследователи в возрасте от 18 до 30 лет. Каждый из них презентовал свою бизнес-идею, в основе которой должен был быть новый продукт или технология.

- Всего на конкурсе представили 50 инновационных проектов. После отбора в финал вышли 30 авторов идей из Хабаровского края и Амурской области. Они презентовали свои инициативы в области «Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии» и «Ресурсосберегающая энергетика», - прокомментировали в региональном министерстве инвестиционного развития и предпринимательства.

Среди претендентов на победу студент 2 курса Комсомольского-на-Амуре государственного университета Марк Финогеев и преподаватель Дальневосточного государственного университета путей сообщения Максим Сидорович. Первый предлагает использовать экологически чистый материал для производства посуды и элементов декора, а второй - создает программно-аппаратный комплекс для повышения качества работы радиосетей, применяющихся в морских портах, на жд-транспорте и в авиации.

Отметим, что победители в течение двух лет получат 500 тысяч рублей на реализацию своей идеи. Кто именно станет обладателем грантов, станет известно в первом квартале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU