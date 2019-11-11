Пенсионер в Хабаровском крае рискует разменять свободу на тюремный срок из-за боеприпасов

СЕГОДНЯ 06:33 2019-11-11T07:25:53+03:00

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У жителя Амурского района нашли больше 170 патронов. Боеприпасы 62-летний сельчанин хранил у себя дома. При этом он то ли не хотел, то ли забыл оформить разрешение на их приобретение и хранение. Вот этот промах и стал поводом для возбуждения уголовного дела.

- Боеприпасы у пенсионера нашли во время проверки оперативной информации. Опасные предметы уже обнаружили и изъяли. Согласно итогам баллистического исследования, они пригодны для произведения выстрелов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение боеприпасов». Максимально возможное наказание за этот проступок - лишение свободы на срок до четырех лет. На время разбирательств нарушитель будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

Напомним, граждане, добровольно сдавшие боеприпасы или оружие, освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности. Чтобы сдать их, нужно обратиться в ближайшие подразделения полиции или Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU