Пенсионер в Хабаровском крае рискует разменять свободу на тюремный срок из-за боеприпасов
У жителя Амурского района нашли больше 170 патронов. Боеприпасы 62-летний сельчанин хранил у себя дома. При этом он то ли не хотел, то ли забыл оформить разрешение на их приобретение и хранение. Вот этот промах и стал поводом для возбуждения уголовного дела.
- Боеприпасы у пенсионера нашли во время проверки оперативной информации. Опасные предметы уже обнаружили и изъяли. Согласно итогам баллистического исследования, они пригодны для произведения выстрелов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение боеприпасов». Максимально возможное наказание за этот проступок - лишение свободы на срок до четырех лет. На время разбирательств нарушитель будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.
Напомним, граждане, добровольно сдавшие боеприпасы или оружие, освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности. Чтобы сдать их, нужно обратиться в ближайшие подразделения полиции или Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU