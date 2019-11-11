СЕГОДНЯ 06:43 2019-11-11T07:24:41+03:00

В ЕАО коммунальщики не смогли отвертеться от скандала с нехваткой топлива Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

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В Еврейской автономии не так давно возникла неприятная ситуация с нехваткой топлива в котельных поселков Смидовичи и Песчаное. Ранее выяснилось, что ресурсоснабжающая организация при подготовке объектов к отопительному сезону не обеспечила нормативный неснижаемый запас топлива в населенных пунктах.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, в отношении организации начались административные разбирательства. Тогда нарушение квалифицировали как нарушение законным владельцем котельных, производящих тепловую энергию для потребителей, нормативов запаса топлива.

Однако в Дальневосточном управлении Ростехнадзора административное расследование решили прекратить. Поэтому юридическое лицо освободили от ответственности и назначили наказание в виде предупреждения. Прокурор Смидовичского района опротестовал это решение в суде. В качестве основного аргумента он указал, что совершенное правонарушение отнюдь не малозначительное. Потому что неисполнение организацией ЖКХ обязанности по созданию нормативного запаса угля нарушает права граждан на получение качественных коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению.

ИСТОЧНИК KP.RU