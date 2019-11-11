Хабаровск отметит Всемирный день борьбы с диабетом

СЕГОДНЯ 08:06 2019-11-11T08:06:09+03:00

В этот день, 14 ноября, вспомнят о создателе инсулина

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В Хабаровске 14 ноября отметят Всемирный день борьбы с диабетом. Такую дату выбрали не случайно. В этот день в 1891 году родился создатель инсулина Фредерик Бантинг.

Как отметили в городском управлении здравоохранения, 14 ноября обычно проводят акции. Их цель информировать население о причинах, симптомах, осложнениях, лечении данного заболевания, а также мерах профилактики развития заболевания.

Напомним, диабет часто развивается у людей с наследственной предрасположенностью к нему. Так, если в семье есть люди, страдающие этим заболеванием, то риск заболеть составляет примерно 8-10 процентов.

Чтобы поставить диагноз сахарного диабета, необходимо сдать анализ крови на сахар. Это возможно при посещении поликлиники или Центров здоровья. Они расположены по адресам:

- улица Запарина 88, «Вивея», телефон 452-066;

- улица Запарина, 76, кабинет 25, «Клинический центр восстановительной медицины», телефон 32-82-08;

- улица Карла Маркса, 109, КГБУЗ «Клинико-диагностический центр», телефон 75-86-63 Центры здоровья для детей;

- улица Руднева, 25, КГБУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 3», телефон 42-97-02;

- улица Прогрессивная, 62, КГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» имени А.К. Пиотровича», телефон 91-04-35 доб. 159.

ИСТОЧНИК KP.RU