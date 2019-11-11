2019-11-11T08:43:49+03:00
Общество

Комсомольчан предупредили об изменениях в график доставки пенсий

Речь идет о нововведениях, которые начнут действовать с 1 января 2020 года
Ольга КИВА
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Комсомольчан предупредили об изменениях в график доставки пенсийКомсомольчан предупредили об изменениях в график доставки пенсийФото: Олег ЗОЛОТО
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Жителей Комсомольска -на-Амуре предупреждают, с 1 января 2020 года изменится график доставки пенсий и иных социальных выплат. Об этом сообщили в городской администрации со ссылкой на АО «Почта России».

Отметим также, что сократится выплатной период. Так, деньги можно будет получить с 3 по 21 число каждого месяца. Информация о новой дате будет указана в платежных поручениях.

Горожан просят учитывать эту информацию при получении денег. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, обратитесь в почтовые отделения или непосредственно к почтальону при получении на дому пенсии. Также ответы на вопросы по периоду доставки можно будет получить по телефонам горячих линий территориальных органов Пенсионного фонда России в крае. Список телефонов опубликован на сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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