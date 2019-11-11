2019-11-11T09:57:28+03:00
Общество

Пациентов в комсомольской больнице кормили кашей из испорченной крупы

В медучреждении обнаружили восемь партий непригодной продукции
Ольга КИВА
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Пациентов в комсомольской больнице кормили кашей из испорченной крупыПациентов в комсомольской больнице кормили кашей из испорченной крупыФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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В больнице Комсомольска-на-Амуре провели проверку и обнаружили серьезное нарушение. Так, в медучреждении собирались кормить пациентов кашей, приготовленной из испорченной крупы. Это нарушение расценили, как нарушение требований российского законодательства в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.

- Во время проверки обнаружили, что для приготовления пищи пациентам использовали восемь партий круп. Все они не соответствуют требованиям законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Так, в двух партиях обнаружили вредителей, у двух партий истек срок годности. Еще четыре партии не соответствовали требованиям ГОСТов на основании которых они выработаны. В итоге начались административные разбирательства в отношении как организации, так и должностного лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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