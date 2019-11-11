СЕГОДНЯ 10:50 2019-11-11T12:07:52+03:00

В ЕАО на участке трассы «Чита-Хабаровск» ввели ограничение на проезд автобусов Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

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В Еврейской автономии на участке трассы «Чита-Хабаровск» ограничили движение автобусов. Запрет вступил в силу 11 ноября в 11:30. Причина этой вынужденной меры стали плохие погодные условия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, ограничение действует на маршрутах от Биробиджана до Облучья, а также от Биробиджана до Хабаровска. Речь идет о дорогах протяженностью в 349 километров. Запрет будет действовать вплоть до особого распоряжения. На сегодняшний день на расчистке дорог работают 97 человек и 39 единиц техники.

Автолюбителей убедительно просят соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, будьте внимательными и предельно острожными во время поездок в сложных погодных условиях. Обратите внимание на соблюдение скоростного режима, дистанции, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров, о недопустимости езды в зимний период на изношенной и «летней» резине.

ИСТОЧНИК KP.RU