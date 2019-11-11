Почти пенсионерам в Хабаровском крае напомнили о бесплатном обучении

СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-11T12:07:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти пенсионерам в Хабаровском крае напомнили о возможности бесплатно освоить новую специальность. Для этого нужно обратиться в любое лицензированное учреждение.

- Основное условие - стоимость обучения не должна превышать 68 тысяч 500 рублей, а длительность - три месяца. Если сумма все-таки окажется выше, то разницу предпенсионеру придется оплатить самостоятельно. Основную сумму оплату можно погасить за счет образовательного сертификата, - рассказали в краевом комитете по труду и занятости.

Отметим также, что воспользоваться образовательным сертификатом можно только один раз. Право на него имеют все граждане предпенсионного возраста, как работающие на предприятиях всех форм собственности, так и ищущие работу.

Напомним, гражданином предпенсионного возраста считается человек, которому осталось пять и менее лет до наступления возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. В эту категорию также входят те люди, чья страховая пенсия назначается досрочно, а именно женщины 1964-1968 годов рождения и мужчины – 1959-1963 годов рождения.

Более подробная информация по телефонам (4212) 75-99-12 и 78-13-53, а также при личном обращении по адресу улица Нагишкина 9, кабинет 102.

ИСТОЧНИК KP.RU