2019-11-11T10:23:33+03:00
Общество

Мобильный интернет захватывает глубинку Хабаровского края

На сегодняшний день связью обеспечили уже 96 населенных пунктов
Ольга КИВА
Поделиться:
Мобильный интернет захватывает глубинку Хабаровского краяМобильный интернет захватывает глубинку Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае продолжается работа по обеспечению скоростным интернетом всех местных жителей. Так, на сегодняшний день обеспечили связью 96 населенных пунктов.

Как отметили в региональном министерстве информационных технологий и связи, уже не первый год вместе с сотовыми операторами правительство края внедряет современные виды связи в небольших и отдаленных населенных пунктах края. К слову, там, где нельзя проложить оптоволокно, используем возможности мобильного доступа.

Так, среди подключенных недавно населенных пунктов поселки Хурба, Маго, Циммермановка, Сусанино. В поселках Быстринск и Решающий в Ульчском районе услуги мобильной связи обеспечили совместными усилиями с администрацией поселения. Теперь местные жители могут использовать мобильные мессенджеры, социальные сети, а также смотреть видео онлайн и пользоваться онлайн-сервисами вроде портала Госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЕАО на участке трассы «Чита-Хабаровск» ввели ограничение на проезд автобусов
Пациентов в комсомольской больнице кормили кашей из испорченной крупы
Проехал на красный и сбил пешехода ночной водитель в Хабаровске
Комсомольчан предупредили об изменениях в график доставки пенсий
Хабаровск отметит Всемирный день борьбы с диабетом
В ЕАО коммунальщики не смогли отвертеться от скандала с нехваткой топлива
Пенсионер в Хабаровском крае рискует разменять свободу на тюремный срок из-за боеприпасов
«Умник» в Хабаровском крае открыл интересные инновационные проекты
В Хабаровском крае юнармейцы показали свою удаль в военно-спортивных играх
В Комсомольске покалечились водитель и пассажир машины, врезавшейся в дерево
Для обитателей заповедного леса в Хабаровском крае заготавливают подкормку
В Хабаровском крае открыли первую модельную библиотеку
В ЕАО очистили интернет-пространство от сайтов с «липовыми» медсправками
Мокрый снег и дождь накроют Хабаровский край 11 ноября
В Хабаровском крае выполнили госзадание по потомству кеты
В Хабаровском крае алкоголь прямо из магазина отправили на уничтожение
Погода в Хабаровске на 11 ноября 2019 года: днем до +4, дождь и мокрый снег
«Дальневосточный экспресс» курсирует в московском метро
Пожар на продуктовом складе потушили в Хабаровске
Водителям Хабаровского края напоминают: уступать дорогу спецтранспорту – это закон
Торговый центр «Броско Молл» в Хабаровске откроют по графику
Более 14 тысяч жителей Хабаровского края получают компенсацию по платежам за капремонт
Хабаровчанину проломили голову на собственной кухне
Погода в Хабаровске на 10 ноября 2019 года: на Амуре и в Амурской протоке ледоход
В Хабаровском музыкальном театре откроется выставка картин Энди Уорхола
«СКА-Хабаровск» одержал драматичную победу над «Чайкой»
Бизнесменам Хабаровского края расскажут о возможностях привлечения финансирования на фондовом рынке