Мобильный интернет захватывает глубинку Хабаровского края

СЕГОДНЯ 10:23 2019-11-11T10:23:33+03:00

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В Хабаровском крае продолжается работа по обеспечению скоростным интернетом всех местных жителей. Так, на сегодняшний день обеспечили связью 96 населенных пунктов.

Как отметили в региональном министерстве информационных технологий и связи, уже не первый год вместе с сотовыми операторами правительство края внедряет современные виды связи в небольших и отдаленных населенных пунктах края. К слову, там, где нельзя проложить оптоволокно, используем возможности мобильного доступа.

Так, среди подключенных недавно населенных пунктов поселки Хурба, Маго, Циммермановка, Сусанино. В поселках Быстринск и Решающий в Ульчском районе услуги мобильной связи обеспечили совместными усилиями с администрацией поселения. Теперь местные жители могут использовать мобильные мессенджеры, социальные сети, а также смотреть видео онлайн и пользоваться онлайн-сервисами вроде портала Госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU