СЕГОДНЯ 09:19 2019-11-11T09:19:54+03:00

Проехал на красный и сбил пешехода ночной водитель в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В минувшие выходные в Хабаровске случилась авария, в которой пострадала женщина-пешеход. По предварительной информации, происшествие случилось 9 ноября в 00:30. Мащина Toyota Mark-X двигалась по улице Ленинградской в сторону улицы Рабочий Городок. Водитель решил проскочить перекресток с улицей Ленина на красный свет в районе дома № 74 по улице Ленина и сбил пешехода. Женщина в этот момент переходила дорогу по «зебре». Для нее горел зеленый свет.

Как сообщил информированный источник, врачи диагностировали у пострадавшей закрытые переломы костей таза и плеча. Также у женщины был травматический шок первой степени. Известно, что водитель на момент происшествия был не трезв. В отношении него вынесли рапорт об обнаружении признаков уголовного преступления.

Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, не пренебрегайте правилами дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU