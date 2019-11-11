2019-11-11T09:19:54+03:00
Происшествия

Проехал на красный и сбил пешехода ночной водитель в Хабаровске

У пострадавшей диагностировали переломы костей и травматический шок
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Проехал на красный и сбил пешехода ночной водитель в ХабаровскеПроехал на красный и сбил пешехода ночной водитель в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
Изменить размер текста:

В минувшие выходные в Хабаровске случилась авария, в которой пострадала женщина-пешеход. По предварительной информации, происшествие случилось 9 ноября в 00:30. Мащина Toyota Mark-X двигалась по улице Ленинградской в сторону улицы Рабочий Городок. Водитель решил проскочить перекресток с улицей Ленина на красный свет в районе дома № 74 по улице Ленина и сбил пешехода. Женщина в этот момент переходила дорогу по «зебре». Для нее горел зеленый свет.

Как сообщил информированный источник, врачи диагностировали у пострадавшей закрытые переломы костей таза и плеча. Также у женщины был травматический шок первой степени. Известно, что водитель на момент происшествия был не трезв. В отношении него вынесли рапорт об обнаружении признаков уголовного преступления.

Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, не пренебрегайте правилами дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЕАО на участке трассы «Чита-Хабаровск» ввели ограничение на проезд автобусов
Мобильный интернет захватывает глубинку Хабаровского края
Пациентов в комсомольской больнице кормили кашей из испорченной крупы
Комсомольчан предупредили об изменениях в график доставки пенсий
Хабаровск отметит Всемирный день борьбы с диабетом
В ЕАО коммунальщики не смогли отвертеться от скандала с нехваткой топлива
Пенсионер в Хабаровском крае рискует разменять свободу на тюремный срок из-за боеприпасов
«Умник» в Хабаровском крае открыл интересные инновационные проекты
В Хабаровском крае юнармейцы показали свою удаль в военно-спортивных играх
В Комсомольске покалечились водитель и пассажир машины, врезавшейся в дерево
Для обитателей заповедного леса в Хабаровском крае заготавливают подкормку
В Хабаровском крае открыли первую модельную библиотеку
В ЕАО очистили интернет-пространство от сайтов с «липовыми» медсправками
Мокрый снег и дождь накроют Хабаровский край 11 ноября
В Хабаровском крае выполнили госзадание по потомству кеты
В Хабаровском крае алкоголь прямо из магазина отправили на уничтожение
Погода в Хабаровске на 11 ноября 2019 года: днем до +4, дождь и мокрый снег
«Дальневосточный экспресс» курсирует в московском метро
Пожар на продуктовом складе потушили в Хабаровске
Водителям Хабаровского края напоминают: уступать дорогу спецтранспорту – это закон
Торговый центр «Броско Молл» в Хабаровске откроют по графику
Более 14 тысяч жителей Хабаровского края получают компенсацию по платежам за капремонт
Хабаровчанину проломили голову на собственной кухне
Погода в Хабаровске на 10 ноября 2019 года: на Амуре и в Амурской протоке ледоход
В Хабаровском музыкальном театре откроется выставка картин Энди Уорхола
«СКА-Хабаровск» одержал драматичную победу над «Чайкой»
Бизнесменам Хабаровского края расскажут о возможностях привлечения финансирования на фондовом рынке