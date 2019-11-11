2019-11-11T12:00:30+03:00
Общество

В ЕАО застопорится движение на переезде участка «Унгун-Ленинск»

Трудности возникнут с 13 по 14 ноября
Ольга КИВА
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В ЕАО застопорится движение на переезде участка «Унгун-Ленинск»В ЕАО застопорится движение на переезде участка «Унгун-Ленинск»Фото: Иван ПРОХОРОВ
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В Еврейской автономии собираются провести путевые работы на переезде участка «Унгун-Ленинск» - 115 километр автодороги «Биробиджан - Ленинск». Их запланировали на период 13-14 ноября. В связи с этим обстоятельством будет затруднено движение на данном участке. Об этом сообщили в пресс-службе ДВЖД.

Отметим, что начало работ запланировали на 13 ноября в восемь часов утра. Закончить их собираются в восемь часов утра 14 ноября.

Жителям и гостям области приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Своевременно проведенные работы повышают качество оказываемых услуг по транспортным перевозкам, а также обеспечивают безопасность всех участников дорожного движения. Водителей убедительно просят учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок на данном участке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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