В ЕАО застопорится движение на переезде участка «Унгун-Ленинск»

СЕГОДНЯ 11:50 2019-11-11T12:00:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Еврейской автономии собираются провести путевые работы на переезде участка «Унгун-Ленинск» - 115 километр автодороги «Биробиджан - Ленинск». Их запланировали на период 13-14 ноября. В связи с этим обстоятельством будет затруднено движение на данном участке. Об этом сообщили в пресс-службе ДВЖД.

Отметим, что начало работ запланировали на 13 ноября в восемь часов утра. Закончить их собираются в восемь часов утра 14 ноября.

Жителям и гостям области приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Своевременно проведенные работы повышают качество оказываемых услуг по транспортным перевозкам, а также обеспечивают безопасность всех участников дорожного движения. Водителей убедительно просят учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок на данном участке.

ИСТОЧНИК KP.RU