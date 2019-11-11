Подстреленного кабана сожгли из-за браконьера в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-11T12:31:09+03:00

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С первым снегом в леса потянулись охотники и браконьеры, которым не терпится пострелять по живым мишеням. Зная о том, что такое всегда может случиться, госинспекторы тоже отправились в рейд, с целью отыскать этих самых стрелков. Так, во время одной из проверок, которая прошла 7 ноября, стражам порядка довелось буквально за руку поймать браконьера.

- Сначала увидели свежие следы автомобиля, ведущие от федеральной трассы «Хабаровск-Ванино» в сторону национального парка «Анюйский». Вскоре нашлась та самая машина - УАЗ. Припаркованное авто осмотрели, нашли на переднем сиденье чехол. Сразу стало ясно, кто и зачем на нем сюда приехал, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

От машины шел след человека и трех собак. Пока инспекторы выслеживали нарушителя, нашли следы еще и кабанов. Сделали вывод, что человек и собаки преследуют зверей. Доказательства тому не заставили себя долго ждать – вскоре послышался лай псов, потом первый выстрел, несколько секунд спустя прогремел второй.

Неизвестно было, что ожидать от стрелявшего, ведь стражи порядка могли оказаться на линии огня. Пришлось им ползком добираться до места нахождения браконьера. Позже они увидели за перелеском собак, повисших на огромном секаче, который истекал кровью. Еще несколько минут и дикий зверь упал замертво. После этого из глубины леса вышел сам стрелок. Он по хозяйски приставил карабин к дереву подошел к туше, начал ее свежевать. Довести начатое до конца ему не дали, потому что в тот момент его схватили инспекторы.

Само преступление произошло вне территории заповедника. Охотник стрелял за его пределами, да и кабан тоже был как бы за чертой. Только поэтому нарушителю не придется платить большой штраф. У охотника была лицензия на отстрел лося, но сам он убеждал, что ошибся и перепутал кабана с лосем. В итоге в отношении мужчины составили административный протокол, а тушу кабана сожгли.

ИСТОЧНИК KP.RU