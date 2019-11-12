2019-11-12T01:10:28+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 12 ноября 2019 года: днем до -4, без осадков

В Николаевске-на-Амуре ожидается мокрый снег и снег
Ольга КИВА
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 12 ноября 2019 года: днем до -4, без осадковПогода в Хабаровске на 12 ноября 2019 года: днем до -4, без осадковФото: Ольга КИВА
Изменить размер текста:

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем -3-5.

В Хабаровске без осадков. Ветер западный 15-20 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем -2-4.

В Бикине без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +1-1.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 13-18 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +2+4.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем -3-5.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -8-10.

В Николаевске-на-Амуре осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер западный 12-17 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +1-1.

В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -7-9.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Lexus протаранил припаркованное авто в Хабаровске, пострадали три человека
Хабаровчане пошли «Навстречу» и поделились планами по благотворительности
Погода в Хабаровском крае сильно испортится 14-15 ноября
Подстреленного кабана сожгли из-за браконьера в Хабаровском крае
В ЕАО застопорится движение на переезде участка «Унгун-Ленинск»
Почти пенсионерам в Хабаровском крае напомнили о бесплатном обучении
В ЕАО на участке трассы «Чита-Хабаровск» ввели ограничение на проезд автобусов
Мобильный интернет захватывает глубинку Хабаровского края
Пациентов в комсомольской больнице кормили кашей из испорченной крупы
Проехал на красный и сбил пешехода ночной водитель в Хабаровске
Комсомольчан предупредили об изменениях в графике доставки пенсий
Хабаровск отметит Всемирный день борьбы с диабетом
В ЕАО коммунальщики не смогли отвертеться от скандала с нехваткой топлива
Пенсионер в Хабаровском крае рискует разменять свободу на тюремный срок из-за боеприпасов