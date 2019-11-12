СЕГОДНЯ 01:10 2019-11-12T01:10:28+03:00

Погода в Хабаровске на 12 ноября 2019 года: днем до -4, без осадков Фото: Ольга КИВА

В Николаевске-на-Амуре ожидается мокрый снег и снег

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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем -3-5.

В Хабаровске без осадков. Ветер западный 15-20 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем -2-4.

В Бикине без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +1-1.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 13-18 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +2+4.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем -3-5.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -8-10.

В Николаевске-на-Амуре осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер западный 12-17 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +1-1.

В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -7-9.

ИСТОЧНИК KP.RU