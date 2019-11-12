2019-11-12T01:32:31+03:00
Общество

Погода в Хабаровском крае сильно испортится 14-15 ноября

На территории региона ожидаются опасные и неблагоприятные метеорологические явления
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровском крае сильно испортится 14-15 ноябряПогода в Хабаровском крае сильно испортится 14-15 ноябряФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае 14-15 ноября ожидается ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Будет снег, местами сильный и очень сильный.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, также ожидается усиление ветра по долинам рек до 17-22 метров в секунду, местами до 25-27 метров в секунду. К слову, на побережье порывы ветра могут достигать 23-28 метров в секунду. На дорогах может появиться гололед и снежный накат.

Отметим, что из-за ухудшения погодных условий в работе транспорта могут быть нарушения. Не исключена вероятность возникновения аварий на дорогах, а также на объектах ТЭК и ЖКХ. Жителей края убедительно просят не выходить из дома без лишней необходимости. При нахождении на улице, пожалуйста, будьте внимательны. В экстренных случаях звоните по телефонам «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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