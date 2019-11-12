2019-11-12T02:13:17+03:00
Общество

Хабаровчане пошли «Навстречу» и поделились планами по благотворительности

По итогу фестиваля создадут базу взаимопомощи
Ольга КИВА
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Хабаровчане пошли «Навстречу» и поделились планами по благотворительностиХабаровчане пошли «Навстречу» и поделились планами по благотворительностиФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске в минувшее воскресенье, 10 ноября, прошел благотворительный фестиваль «Навстречу». Мероприятие устроили в Городском дворце культуры. Среди участников граждане с активной жизненной позицией.

- Для гостей события организовали работу 10-ти площадок. Среди них были, например, «Бодиперкуссия», «Открытый микрофон» и «Своп-площадка». На первой каждый мог научиться технике исполнения музыки с помощью собственного тела. «Открытый микрофон» дал возможность желающим рассказать о своем проекте и получить помощь социальных инвесторов. На третьей площадке можно было обменять ненужные вещи на те, что полезны именно ему, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также устроили просмотр фильмов о жизни инвалидов «Кино без барьеров». Желающие смогли посетить площадку «Карточки поиска». Участники заполняли анкеты, в которых рассказывали, какую помощь они могут оказать и какая помощь нужна им самим. На основе этих данных создадут общегородскую базу безвозмездных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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