Lexus протаранил припаркованное авто в Хабаровске, пострадали три человека
В Хабаровске на минувших выходных, 9 ноября, произошло дорожное происшествие, в котором пострадали три человека. По предварительной информации, водитель Lexus LX-470 двигался по улице Трехгорной в сторону улицы Совхозной. В какой-то момент он потерял контроль над управлением и протаранил припаркованное авто Nissan Atlas.
Как сообщил информированный источник, среди пострадавших три человека – один пассажир из машины Lexus LX-470 и два пассажира из машины Nissan Atlas. У первого диагностировали открытый перелом левой голени, у второго - закрытый перелом ключицы, у третьего - открытую рану волосистой части головы. В отношении водителя Lexus LX-470 составили административные протоколы.
Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, не игнорируйте дорожные знаки и сигналы светофоров.
ИСТОЧНИК KP.RU