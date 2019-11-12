СЕГОДНЯ 02:39 2019-11-12T02:39:25+03:00

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Старейшая сеть аптек Хабаровска не справляется с арендными платежами. Об этом мэру краевой столицы сообщило руководство предприятия во время трехсторонней встречи с участием представителей Центра инновационных технологий.

- Сеть аптек на грани закрытия. Долг по аренде на сегодняшний день только в Хабаровске превышает миллион рублей. При этом компания выпускает уникальные лекарственные препараты по индивидуальным рецептам, а также по заказам 40 местных медицинских учреждений, - отметил Денис Улыбышев, директор КГУП «Фармация».

Отметим, что из-за нерентабельности за пять лет в городе уже закрыли восемь аптек. Руководство предприятия обратилось к градоначальнику с просьбой снизить арендные ставки. В мэрии скоро займутся проработкой этого вопроса.

Как отметили в городской администрации, вопрос погашения задолженности перед ЦИТом уже рассмотрели. Долг решили реструктуризировать, то есть дали предприятию возможность на удобных условиях погашать его частями.

ИСТОЧНИК KP.RU