2019-11-12T06:09:18+03:00
Общество

Сельчанам в Хабаровском крае подарят обновленные дома культуры

До конца года планируют открыть восемь капитально отремонтированных учреждений
Ольга КИВА
Поделиться:
Сельчанам в Хабаровском крае подарят обновленные дома культуры ФОТО: Министерство культуры Хабаровского краяСельчанам в Хабаровском крае подарят обновленные дома культуры ФОТО: Министерство культуры Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае до конца 2019 года собираются сдать после капитального ремонта восемь сельских домов культуры. На работы выделили больше 60 миллионов рублей в рамках федерального нацпроекта «Культура».

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, в ДК поселка Молодежный заменили и утеплили кровлю, смонтировали водоотливную систему, обновили фасад и утеплили стены. На объекте в селе Пивань отремонтировали полы и утеплили кровлю. В ДК Снежнинского и Уктурского сельских поселений деньги потратили на капитальный ремонт крыш. В ДК села Красное Николаевского района укрепляют фундамент.

Отметим также, что на сегодняшний день продолжаются работы в учреждениях культуры в поселке Горный Солнечного района, в селах Средний Ургал и Аланап Верхнебуреинского района. Напомним, в Бикине уже открыли обновленный дом культуры. Там, оборудовали концертный зал вместимостью на 370 мест, переустроили балкон в картинную галерею, сделали перепланировку танцевального зала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Незваные гости заповедника в Хабаровском крае придумали нелепые оправдания
Должникам в Хабаровском крае простят пеню
В Хабаровске арестовали обвиняемого в «табуретном» убийстве мужчины
Еврейская автономия «ездит» в «Дальневосточном экспрессе» московского метро
В Еврейской автономии 12 ноября объявили днем траура
За сутки под колесами авто в Хабаровске оказались двое несовершеннолетних
В Хабаровском крае машинист драги потихоньку намыл себе золота на 2,5 миллиона рублей
Старейшая сеть аптек Хабаровска не справляется с арендными платежами
Lexus протаранил припаркованное авто в Хабаровске, пострадали три человека
Хабаровчане пошли «Навстречу» и поделились планами по благотворительности
Погода в Хабаровском крае сильно испортится 14-15 ноября
Погода в Хабаровске на 12 ноября 2019 года: днем до -4, без осадков
Подстреленного кабана сожгли из-за браконьера в Хабаровском крае
В ЕАО застопорится движение на переезде участка «Унгун-Ленинск»
Почти пенсионерам в Хабаровском крае напомнили о бесплатном обучении
В ЕАО на участке трассы «Чита-Хабаровск» ввели ограничение на проезд автобусов
Мобильный интернет захватывает глубинку Хабаровского края
Пациентов в комсомольской больнице кормили кашей из испорченной крупы
Проехал на красный и сбил пешехода ночной водитель в Хабаровске
Комсомольчан предупредили об изменениях в графике доставки пенсий
Хабаровск отметит Всемирный день борьбы с диабетом
В ЕАО коммунальщики не смогли отвертеться от скандала с нехваткой топлива
Пенсионер в Хабаровском крае рискует разменять свободу на тюремный срок из-за боеприпасов