Сельчанам в Хабаровском крае подарят обновленные дома культуры

СЕГОДНЯ 03:04 2019-11-12T06:09:18+03:00

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В Хабаровском крае до конца 2019 года собираются сдать после капитального ремонта восемь сельских домов культуры. На работы выделили больше 60 миллионов рублей в рамках федерального нацпроекта «Культура».

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, в ДК поселка Молодежный заменили и утеплили кровлю, смонтировали водоотливную систему, обновили фасад и утеплили стены. На объекте в селе Пивань отремонтировали полы и утеплили кровлю. В ДК Снежнинского и Уктурского сельских поселений деньги потратили на капитальный ремонт крыш. В ДК села Красное Николаевского района укрепляют фундамент.

Отметим также, что на сегодняшний день продолжаются работы в учреждениях культуры в поселке Горный Солнечного района, в селах Средний Ургал и Аланап Верхнебуреинского района. Напомним, в Бикине уже открыли обновленный дом культуры. Там, оборудовали концертный зал вместимостью на 370 мест, переустроили балкон в картинную галерею, сделали перепланировку танцевального зала.

ИСТОЧНИК KP.RU