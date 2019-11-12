2019-11-12T06:08:19+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае машинист драги потихоньку намыл себе золота на 2,5 миллиона рублей

По версии следствия, мужчина вывез с территории артели один килограмм самородного золота
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае машинист драги потихоньку намыл себе золота два с половиной миллиона рублей ФОТО: Алексей ДУЭЛЬВ Хабаровском крае машинист драги потихоньку намыл себе золота два с половиной миллиона рублей ФОТО: Алексей ДУЭЛЬ
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В Комсомольске-на-Амуре под суд пойдет работник золотодобывающей артели, похитивший более одного килограмма самородного золота. По версии следствия, фигурант в 2018 году работал машинистом промывочной драги. Он использовал оборудование артели, извлек золотосодержащий грунт из драги и сам промыл его. Стоимость собранного золота составляла два с половиной миллиона рублей.

- Потом задержанный спрятал добычу в тайник и стал дожидаться удобного момента, чтобы вывезти ее. Вскоре случай представился. Золото он вывез в расположенный неподалеку населенный пункт, планировал продать его, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Однако планам машиниста не суждено было сбыться. Сотрудники УФСБ РФ по Хабаровскому краю изъяли похищенное золото из незаконного оборота, а самого фигуранта задержали. Позже мужчина рассказал, где спрятал остальное золото. Он не стал отпираться и признал свою вину в полном объеме. Ему предъявили обвинение в краже в особо крупном размере и незаконном хранении и перевозке драгоценного металла в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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