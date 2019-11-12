СЕГОДНЯ 03:51 2019-11-12T06:06:47+03:00

За сутки под колесами авто в Хабаровске оказались двое несовершеннолетних Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске вчера, 11 ноября под колесами авто оказались три пешехода. Из них двое несовершеннолетних и одна пенсионерка. Так, одна из аварий случилась на улице Стрельникова. Машина Honda Civic на «зебре» сбила школьника. У пострадавшего диагностировали ушибы головы и левой руки. За рулем иномарки находился трезвый водитель.

- Второе происшествие случилось на улице Руднева. Ситуация аналогичная той, что произошла на Стрельникова. Несовершеннолетний также получил ушиб головы, на руках остались ссадины, - рассказал информированный источник.

Пенсионерку сбила машина ГАЗ 322132 на прилегающей территории в районе дома №197 на улице Ульяновской. Машина двигалась задним ходом, водитель не заметил женщину и сбил ее. У пострадавшей диагностировали ушиб правого плеча. Автолюбитель на момент происшествия был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU