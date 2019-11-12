2019-11-12T06:01:14+03:00
Общество

В Еврейской автономии 12 ноября объявили днем траура

В этот день состоится прощание с погибшими в дорожной аварии тренером и воспитанницами танцевально-спортивного клуба «Темп»
Александр ШТААЛЬ
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В Еврейской автономии 12 ноября объявили днем траураВ Еврейской автономии 12 ноября объявили днем траураФото: Артем КИЛЬКИН
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В Еврейской автономии 12 ноября объявили днем траура. В этот день в 12:00 состоится прощание с погибшими в дорожной аварии родителями и воспитанницами танцевально-спортивного клуба «Темп». Церемония пройдет в городском Дворце культуры.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, в последний путь проводят тренера танцевально-спортивного клуба «Темп» Юлию Луференко, ее дочь и ученицу Ульяну Луференко, а также воспитанницу клуба Ксению Кузьминову и ее родителей Юлию и Виктора Кузьминовых. Официально 12 ноября приспустят государственные флаги области. Также от трансляций развлекательных программ рекомендовали воздержаться организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры в регионе. Будут отменены увеселительные мероприятия.

Напомним, трагедия случилась 5 ноября в районе села Белгородское Смидовичского района. Водитель машины Toyota Ipsum не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в другую иномарку. По факту случившегося возбудили и расследуют уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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