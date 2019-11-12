Ремонт трассы «Чегдомын-Новый Ургал» в Хабаровском крае закончат к 30 ноября

СЕГОДНЯ 08:07 2019-11-12T09:11:27+03:00

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В Хабаровском крае закончить ремонт автотрассы «Чегдомын-Новый Ургал» планируют к 30 ноября. Работы на дороге провели после того, как губернатор региона дал соответствующее поручение министерству транспорта и дорожного хозяйства края. Напомним, ее построили в середине 80-х годов прошлого столетия. Долгие годы эксплуатации дали о себе знать в виде образовавшихся просадок земляного полотна.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, в прошлом году выполнили работы на подъезде к поселку Алонка. Речь идет об участке в районе от нулевого до седьмого километров. Сейчас восстанавливают участок от седьмого до 17 километра до поселка Новый Ургал.

Отметим, что в конце 2019 года собираются возводить мостовые переходы через реку Герби. Их длина составит 2,9 километра. Также конструкции установят через реку Аякит. Эти работы планируют закончить в сентябре 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU