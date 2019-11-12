2019-11-12T11:55:01+03:00
Общество

Больше 20 тысяч комсомольчан-подтопленцев получили компенсацию

Всего пострадавшим выплатили 243 миллиона рублей
Ольга КИВА
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Больше 20 тысяч комсомольчан-подтопленцев получили компенсациюБольше 20 тысяч комсомольчан-подтопленцев получили компенсациюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Комсомольске-на-Амуре распределили компенсации пострадавшим во время наводнения. Деньги получили в общей сложности 20 тысяч 480 горожан. Сумма выплат составила 243 миллиона рублей.

- Суммы единовременных выплат составили 10 тысяч рублей. Кроме того, пострадавшие получили компенсации за частичную или полную утерю имущества. Выплаты в 50 тысяч рублей полагаются за частичную утерю. Ее перевели 252 подтопленцам. По 100 тысяч рублей получили 255 человек за полную утерю имущества, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В городе продолжает работать комиссия по обследованию индивидуальных жилых домов, попавших в зону подтопления. Специалисты уже приняли 588 заявлений на обследование жилых построек. Из них по 112 оформлен отказ. Причина - указанные дома уже признавали непригодными после наводнения 2013 года и их владельцы получали выплаты на приобретение нового жилья или им таковое предоставлялось. У некоторых заявителей нет правоустанавливающих документов на владение домами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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