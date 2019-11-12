2019-11-12T11:53:59+03:00
Происшествия

В автоаварии в Комсомольске пострадал ребенок, не пристегнутый ремнем безопасности

Происшествие случилось, потому что одна иномарка не пропустила другую
Александр ШТААЛЬ
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В автоаварии в Комсомольске пострадал ребенок, не пристегнутый ремнем безопасностиВ автоаварии в Комсомольске пострадал ребенок, не пристегнутый ремнем безопасностиФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Комсомольске -на-Амуре в минувшие сутки, 11 ноября, случилась автоавария, в которой пострадал ребенок. Несовершеннолетний находился на переднем сиденье машины Nissan Tiida Latio, врезавшейся в автомобиль Toyota Harrier.

- По предварительной информации, первая иномарка ехала по улице Культурной в сторону проспекта Победы. Эта дорога второстепенная, поэтому водитель должен был уступить иномарке Toyota Harrier, двигавшейся по улице Щорса, - рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Известно, что ребенка в машине везли без детского удерживающего устройства. К тому же он не был пристегнут ремнем безопасности.

Автолюбителей города Юности убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными на дорогах. Помните, маленькая ошибка может стать причиной большой трагедии. В ваших силах не допустить ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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