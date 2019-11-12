2019-11-12T11:47:52+03:00
Спорт

В Хабаровском крае открыли еще одну площадку ГТО

Территорию для занятий подготовили в поселке Ванино
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае открыли еще одну площадку ГТОВ Хабаровском крае открыли еще одну площадку ГТОФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае открыли еще одну площадку ГТО. Она находится в поселке Ванино. Во время ее обустройства смонтировали специальное полимерное покрытие и дренажные системы. Кроме того, на территории установили шведскую стенку, скамьи для выполнения упражнений на пресс и наклоны, турники для подтягиваний, перекладины для отжиманий, нанесли разметку для прыжков в длину.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, эта площадка появилась в рамках проекта «Спорт - норма жизни». Специально оборудованные комплексы установят в семи районах до конца этого года. Сдавать на них нормативы смогут как дети, так и взрослые.

Отметим, что на сегодняшний день в регионе уже построили 14 спортивных площадок. До конца года комплексы обустроят еще в шести районах края - в Бикинском, Верхнебуреинском, Комсомольском, Николаевском, Солнечном и имени Лазо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске очистили от мусора улицу Выборгскую и частный сектор
Юные художники из Комсомольска отличились на международном уровне
В Комсомольске наказали водителя, бросившего беспомощного человека на произвол судьбы
В автоаварии в Комсомольске пострадал ребенок, не пристегнутый ремнем безопасности
Больше 20 тысяч комсомольчан-подтопленцев получили компенсацию
ВТБ выдал более 1 миллиона «Мультикарт» в этом году
Хабаровчанина силой усадили в машину и вывернули ему карманы
Пожилых сельчан в Хабаровском крае будут возить «мобильными бригадами»
Хабаровск и Дубай свяжет прямой чартерный рейс
Ремонт трассы «Чегдомын-Новый Ургал» в Хабаровском крае закончат к 30 ноября
Незваные гости заповедника в Хабаровском крае придумали нелепые оправдания
Должникам в Хабаровском крае простят пеню
В Хабаровске арестовали обвиняемого в «табуретном» убийстве мужчины
Еврейская автономия «ездит» в «Дальневосточном экспрессе» московского метро