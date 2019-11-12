СЕГОДНЯ 11:38 2019-11-12T11:47:52+03:00

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В Хабаровском крае открыли еще одну площадку ГТО. Она находится в поселке Ванино. Во время ее обустройства смонтировали специальное полимерное покрытие и дренажные системы. Кроме того, на территории установили шведскую стенку, скамьи для выполнения упражнений на пресс и наклоны, турники для подтягиваний, перекладины для отжиманий, нанесли разметку для прыжков в длину.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, эта площадка появилась в рамках проекта «Спорт - норма жизни». Специально оборудованные комплексы установят в семи районах до конца этого года. Сдавать на них нормативы смогут как дети, так и взрослые.

Отметим, что на сегодняшний день в регионе уже построили 14 спортивных площадок. До конца года комплексы обустроят еще в шести районах края - в Бикинском, Верхнебуреинском, Комсомольском, Николаевском, Солнечном и имени Лазо.

ИСТОЧНИК KP.RU