СЕГОДНЯ 02:26 2019-11-13T06:03:14+03:00

В Хабаровском крае почти 100 владельцев оружия привлекли к ответственности ФОТО: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии России по Хабаровскому краю

Также у населения изъяли больше 150 единиц оружия

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В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги оперативно-профилактической акции «Арсенал». Ее устроили с целью выявить и пресечь нарушения правил оборота гражданского оружия. По итогу этого мероприятия удалось привлечь к административной ответственности за нарушение правил оборота и хранение оружия 99 граждан, изъять больше 150 единиц оружия.

Как рассказали в пресс- службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Хабаровскому краю, на сегодняшний день на территории региона зарегистрировано свыше 41 тысячи владельцев. За время операции успели проверить две тысячи обладателей опасных предметов. У них на хранении находится более 83 тысяч единиц оружия.

Также росгвардейцы провели адресную информационную работу с гражданами о возможности добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU