О главе Хабаровского края стали чаще писать в средствах массовой информации

СЕГОДНЯ 03:54 2019-11-13T05:58:10+03:00

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О главе Хабаровского края Сергее Фургале стали чаще писать в средствах массовой информации. По данным медиарейтинга, среди Дальневосточных губернаторов за октябрь он занял четвертую позицию. При этом по сравнению с предыдущим месяцем о нем стали чаще писать. На первом месте оказался Айсен Николаев, глава Республики (Саха), на втором – Олег Кожемяко – губернатор Приморского края и на третьем – Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области. Статистика опубликована на портале «Медиалогия».

Отметим также, что 10-е место в медиарейтинге досталось Александру Левинталю, губернатору Еврейской автономии. При этом глава региона стал наименее упоминаемой личностью в средствах массовой информации по сравнению с данными в сентябре.

Напомним, для составления рейтинга используют базу СМИ, включающую больше 52 тысяч источников.

ИСТОЧНИК KP.RU