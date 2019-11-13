В Биробиджане 14-15 ноября ожидается усиление ветра

СЕГОДНЯ 04:19 2019-11-13T05:56:46+03:00

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В Биробиджане ожидается усиление ветра в период 14-15 ноября. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 25-27 метров в секунду, усиление будет до 15-20 метров в секунду.

- Жителей города предупреждают, в сложившихся метеоусловиях могут возникать чрезвычайные ситуации - повреждение линий электропередачи, аварии на объектах ЖКХ и ТЭК, частичный повал деревьев, повреждение слабо укрепленных рекламных конструкций, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Горожан убедительно просят не выходить на улицу без необходимости. Если нужно добраться до какого-либо места, пожалуйста, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций. Они могут на вас упасть. Также настоятельно рекомендуют не стоять под балконами, аккуратно передвигаться по дорогам, на которых может образоваться гололед.

В экстренных случаях нужно звонить по телефону единой дежурно-диспетчерской службы Биробиджана 2-22-85, а также по телефонам «112» и «101».

ИСТОЧНИК KP.RU