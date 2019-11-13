Ракетчики успешно отстрелялись в Еврейской автономии

СЕГОДНЯ 04:45 2019-11-13T04:45:17+03:00

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В Еврейской автономии прошли учения с участием бойцов ракетного соединения. Согласно поставленной задаче бойцы совершили марш в назначенный район, развернули комплексы «Искандер-М» и проверили работоспособность ракетных систем.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, за время учений механики-водители отработали вождение на различной местности. Речь идет в том числе о преодолении естественных препятствий, зараженных районов. Также им пришлось маневрировать в условиях ограниченного пространства.

В рамках поставленной задачи ракетчики проверили работоспособность систем ракет, перезагрузили их с помощью транспортно-заряжающих машин. Далее военнослужащие уничтожили критически важные объекты условного противника, выполнив учебные пуски крылатых и аэробаллистических ракет. Также бойцы ликвидировали условные диверсионно-разведывательные группы.

ИСТОЧНИК KP.RU