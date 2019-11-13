Молодежи в Хабаровском крае устроят уроки пенсионной грамотности

СЕГОДНЯ 05:19 2019-11-13T05:41:55+03:00

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В Хабаровском крае в Единый день пенсионной грамотности проведут специальные уроки для старшеклассников и студентов. Образовательные мероприятия устроят в этот четверг, 14 ноября. Их проводят с целью рассказать учащимся о порядке формирования пенсионных прав, роли белой зарплаты при формировании будущей пенсии, значении страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Как рассказали в пресс-службе отделения ПФР по Хабаровскому краю, обучение проведут в форме командных соревнований. Чтобы выполнить поставленные задачи, нужно будет воспользоваться смартфонами. С их помощью участники мероприятий будут искать ответы на интерактивном обучающем сайте «Школьникам о пенсиях».

Такой подход поможет сформировать у молодого поколения личную ответственность за свое будущее пенсионное обеспечение. Также уроки способствуют укреплению убежденности в том, что легальные трудовые отношения, официальная заработная плата – это норма жизни и основа будущей страховой пенсии.

ИСТОЧНИК KP.RU