Молодежи в Хабаровском крае устроят уроки пенсионной грамотности
В Хабаровском крае в Единый день пенсионной грамотности проведут специальные уроки для старшеклассников и студентов. Образовательные мероприятия устроят в этот четверг, 14 ноября. Их проводят с целью рассказать учащимся о порядке формирования пенсионных прав, роли белой зарплаты при формировании будущей пенсии, значении страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Как рассказали в пресс-службе отделения ПФР по Хабаровскому краю, обучение проведут в форме командных соревнований. Чтобы выполнить поставленные задачи, нужно будет воспользоваться смартфонами. С их помощью участники мероприятий будут искать ответы на интерактивном обучающем сайте «Школьникам о пенсиях».
Такой подход поможет сформировать у молодого поколения личную ответственность за свое будущее пенсионное обеспечение. Также уроки способствуют укреплению убежденности в том, что легальные трудовые отношения, официальная заработная плата – это норма жизни и основа будущей страховой пенсии.
ИСТОЧНИК KP.RU