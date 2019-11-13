СЕГОДНЯ 04:55 2019-11-13T04:55:09+03:00

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На трассе «Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре» открыли движение автобусов. Ограничение сняли вчера, 12 ноября, в 14:30. Об этом сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что на участке автодороги «Лидога - Ванино» запрет на движение пассажирского транспорта сохраняется ориентировочно до 13 ноября. В чрезвычайном ведомстве объясняют такое решение необходимостью расчистки дорожного полотна от гололеда, наката. Трассу нужно привести в нормативное состояние.

Автолюбителей в регионе убедительно просят быть предельно внимательными во время управления машинами. Пожалуйста, соблюдайте меры безопасности, скоростной режим и правила дорожного движения. Убедительная просьба к водителям не выезжать за пределы населенных пунктов без необходимости.

Напомним, в экстренных случаях нужно звонить по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU