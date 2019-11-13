В Хабаровском крае осваивают специальную технологию «Родственный уход»

СЕГОДНЯ 06:00 2019-11-13T06:00:32+03:00

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В Хабаровском крае с 2016 года местное население обучают, как правильно ухаживать за лежачими родственниками. С начала года эту науку постигли уже больше 200 человек. Курсы проводят в рамках специальной технологии «Родственный уход», которая сейчас действует в Амурске, Богородском, Ванино, Советской Гавани и Николаевске-на-Амуре. В Хабаровске занятия проходят при Хабаровском краевом центре реабилитации инвалидов, расположенном по улице Индустриальная, 2в.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, посетителей курсов учат, как пользоваться средствами ухода и техническими средствами реабилитации. Занятия проходят индивидуально в демонстрационном зале. В рамках обучения также предоставляют средства реабилитации для ухода, в том числе за тяжелобольными инвалидами. Среди них ванны надувные, подголовники, приспособления для мытья, прикроватные столики и поручни.

Об уходе за лежачими родственниками рассказывают инструкторы-методисты ЛФК и медработники. Вторые информирую родственников по оценке и контролю состояния инвалида в домашних условиях. Отметим, что такой подход способствует снижению психологической и физической нагрузки на родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU