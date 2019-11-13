СЕГОДНЯ 06:27 2019-11-13T06:27:54+03:00

На участке трассы «Чита-Хабаровск» в ЕАО сняли ограничение на проезд Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

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В Еврейской автономии сняли ограничение на проезд автобусов на участке автотрассы «Чита-Хабаровск». Ранее сообщалось, что его ввели 11 ноября из-за плохих погодных условий. Преимущественно под запретом были автобусные перевозки пассажиров, курсирующих по маршрутам «Биробиджан - Облучье» и «Биробиджан - Хабаровск».

Как сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по ЕАО, ограничение сняли вчера, 12 ноября в 14:30. Водителей в регионе убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила движения. Пожалуйста, уделите особое внимание соблюдению скоростного режима, дистанции, выполняйте предписание дорожных знаков и не делайте резких маневров. Также водителей призывают не ездить зимой на летней резине.

Жителям области напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефонам «112» и «101».

ИСТОЧНИК KP.RU