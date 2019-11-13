На улице Тихоокеанской в Хабаровске перекроют движение

СЕГОДНЯ 06:52 2019-11-13T06:52:25+03:00

Это вынужденная мера в связи с предстоящими работами по реконструкции тепломагистрали

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На улице Тихоокеанской в Хабаровске 17 ноября ограничат движение автотранспорта. Причина тому реконструкция тепломагистрали. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Дальневосточная генерирующая компания».

Энергетики планируют перекрыть движение с 12 часов дня до 22 часов вечера. Автолюбителей убедительно просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Работы на тепломагистрали необходимо выполнить, чтобы избежать аварийных ситуаций во время отопительного сезона.

Внимание горожан обращают на тот факт, что при проведении работ тепло и горячее водоснабжение отключать не будут.

Напомним, в жителям города, неоплатившим вовремя квитанции за тепло, горячую воду и электричество, собираются списать пени. Главное условие, погасить добровольно основной долг. Акция "В Новый год без долгов" будет длиться с 1 по 25 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU