На улице Тихоокеанской в Хабаровске перекроют движение
На улице Тихоокеанской в Хабаровске 17 ноября ограничат движение автотранспорта. Причина тому реконструкция тепломагистрали. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Дальневосточная генерирующая компания».
Энергетики планируют перекрыть движение с 12 часов дня до 22 часов вечера. Автолюбителей убедительно просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Работы на тепломагистрали необходимо выполнить, чтобы избежать аварийных ситуаций во время отопительного сезона.
Внимание горожан обращают на тот факт, что при проведении работ тепло и горячее водоснабжение отключать не будут.
Напомним, в жителям города, неоплатившим вовремя квитанции за тепло, горячую воду и электричество, собираются списать пени. Главное условие, погасить добровольно основной долг. Акция "В Новый год без долгов" будет длиться с 1 по 25 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU