В Хабаровском крае открыли вторую блочно-модульную котельную

СЕГОДНЯ 07:16 2019-11-13T07:16:41+03:00

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В Хабаровском крае начала работать вторая блочно-модульная котельная. Она находится в поселке Маго Николаевского района. Торжественное открытие этого объекта прошло 8 ноября. Ввод новой блочно-модульной котельной позволит оптимизировать режим теплоснабжения в поселке и сократить затраты на производство тепловой энергии.

- Прежняя котельная в поселке была в аварийном состоянии. Поэтому 19 июля этого года заключили контракт на поставку в поселок модульной угольной котельной. Стоимость ее строительства обошлась в 33 миллиона рублей. Работу старой котельной остановили и перевели в резерв, - рассказали в краевом министерстве ЖКХ.

Отметим, что в 2019 году планировали строительство двух блочно-модульных угольных котельных. Первую обустроили в поселке Джигда Аяно-Майского района. На нее потратили 15 миллионов рублей. Ее ввели в эксплуатацию 1 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU