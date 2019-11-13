2019-11-13T11:39:44+03:00
Спорт

Хабаровский пловец взял «бронзу» на чемпионате России

Поздравления принимает Игорь Головин
Ольга КИВА
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Хабаровский пловец взял «бронзу» на чемпионате России ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского краяХабаровский пловец взял «бронзу» на чемпионате России ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
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Хабаровский пловец стал бронзовым призером чемпионата России. Соревнования проходили в Казани. Они носили статус отборочного тура на предстоящий чемпионат Европы, который пройдет в декабре этого года в Великобритании.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта, за победой на чемпионат приехали почти 900 участников. Хабаровский край представляли восемь пловцов. Из них самым титулованным был Игорь Головин. По итогам соревнований он взял «бронзу» в заплыве на 50 метров брассом.

Отметим также, что благодаря Игорю Головину мужская команда пробилась в финал в комбинированной эстафете. Сам победитель признался, что выложиться на 100 процентов ему помешала травма колена. Игорь оценил свое выступление на три с плюсом, хотя он рад и «бронзе», ради которой потребовалось много сил и старания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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