Хабаровский пловец взял «бронзу» на чемпионате России
Хабаровский пловец стал бронзовым призером чемпионата России. Соревнования проходили в Казани. Они носили статус отборочного тура на предстоящий чемпионат Европы, который пройдет в декабре этого года в Великобритании.
Как сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта, за победой на чемпионат приехали почти 900 участников. Хабаровский край представляли восемь пловцов. Из них самым титулованным был Игорь Головин. По итогам соревнований он взял «бронзу» в заплыве на 50 метров брассом.
Отметим также, что благодаря Игорю Головину мужская команда пробилась в финал в комбинированной эстафете. Сам победитель признался, что выложиться на 100 процентов ему помешала травма колена. Игорь оценил свое выступление на три с плюсом, хотя он рад и «бронзе», ради которой потребовалось много сил и старания.
ИСТОЧНИК KP.RU