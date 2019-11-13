2019-11-13T11:38:57+03:00
Общество

В Хабаровском крае создадут проектно-строительный институт

Сейчас рассматривают кандидатуры для работы в учреждении
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае создадут проектно-строительный институтВ Хабаровском крае создадут проектно-строительный институтФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае собираются создать региональный проектно-строительный институт. Предполагается, что учреждение будет государственным и бюджетным. Потребность в нем возникла в связи с обеспечением выполнения функций по архитектурно-строительному проектированию объектов капитального строительства краевой государственной собственности.

Как сообщили в краевом министерстве строительства, на сегодняшний день уже рассматривают кандидатуры для работы в создаваемом учреждении. В частности интересуют соискатели по таким специальностям, как «Архитектура», «Промышленное и гражданское строительство», «Бухгалтерский учет и аудит», «Компьютерные и информационные науки», «Градостроительство», «Техника и технологии строительства», «Строительство», «Землеустройство и кадастры», «Геодезия и дистанционное зондирование».

Отметим, что резюме принимают на электронную почту министерства строительства края mstr@adm.khv.ru. Более подробную информацию о трудоустройстве можно узнать по телефонам ведомства 32-97-21 и 75-40-56.

ИСТОЧНИК KP.RU

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