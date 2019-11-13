2019-11-13T08:54:15+03:00
Общество

Жертва воров в Хабаровском крае написала полицейскому приятное сообщение

Женщина в своем послании поблагодарила Александра Гримова за помощь
Ольга КИВА
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Жертва воров в Хабаровском крае написала полицейскому приятное сообщениеЖертва воров в Хабаровском крае написала полицейскому приятное сообщениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жительница Николаевска-на-Амуре за время отдыха на даче стала жертвой воров. Пока женщина и ее семья проводили время за городом, в квартиру залезли неизвестные. Злоумышленники забрали имущество и банковские карты. Позже выяснилось, что с «пластика» потерпевшей исчезли все деньги. Оставлять такой инцидент без внимания горожанка не собиралась.

- Женщина обратилась в полицию и рассказал о своей ситуации. По ее заявлению провели расследование и нашли похитителей. Имущество у них забрали и вернули законной владелице, - рассказали в пресс -службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В своем послании Александру Гримову, лейтенанту полиции, оперуполномоченному отдела уголовного розыска ОМВД России по Николаевскому району теперь уже бывшая жертва воров написала слова благодарности за помощь и оперативность в поимке злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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