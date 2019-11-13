СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-13T11:37:35+03:00

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Фермеров в Хабаровском крае предупреждают об опасном вирусе Ньюкасла. Его также называют псевдочума птиц или азиатская чума птиц. В основном заболеванию подвержены пернатые семейства куриных. Оно характеризуется пневмонией, энцефалитом и множественными кровоизлияниями внутренних органов. Заражение происходит воздушно-капельным путем.

- На сегодняшний день очаги заболевания в стране зафиксировали в Саратовской и Омской областях, Приморском, Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях, а также в республике Чечня. Источниками заражения могут быть больные и переболевшие птицы, дикие птицы вроде голубей, фазанов, - рассказали в краевом управлении ветеринарии.

У заболевшей птицы начинается кашель, удушье, хрипы при дыхании, синеет гребень и сережки, начинается паралич крыльев и ног. Такие признаки вируса могут проявляться у цыплят в возрасте 4-7 недель и у кур-несушек в возрасте 18-76 недель. Фермеров края убедительно просят в случаях выявления заболевания у птицы ввести карантин и сообщить об этом ветеринарным специалистам.

Информацию о заболевших птицах принимают:

- КГБУ «Хабаровская городская станция по борьбе с болезнями животных», Хабаровск, переулок Степной, 6 Б, телефон (4212) 20-80-21, улица Краснореченская, 20, телефоны (4212) 53-89-02, 20-80-24 и улица Тихоокеанская, 123, телефоны (4212) 42-29-05, 40-23-83.

- КГБУ «Комсомольская городская станция по борьбе с болезнями животных»: Комсомольск-на-Амуре, улица Путейская, 93, телефоны (4217) 54-81-80 и 24-14-35.

- КГБУ «Хабаровская районная станция по борьбе с болезнями животных»: Хабаровск, улица Специалистов, 67 А, телефоны (4212) 64-00-80 и 26-04-10.

- КГБУ «Николаевская районная станция по борьбе с болезнями животных»: Николаевск-на-Амуре, улица Луначарского, 9, телефон (42135) 20-5-14.

- КГБУ «Амурская районная станция по борьбе с болезнями животных»: Амурск, проспект Строителей, 38, телефон (42142) 35-5-75.

- КГБУ «Вяземская районная станция по борьбе с болезнями животных»: Вяземский, улица Красноармейская, 1В, телефон (42153) 34-1-53.

ИСТОЧНИК KP.RU