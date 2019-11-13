Печальную статистику по смертности на пожарах озвучили в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 09:53 2019-11-13T11:35:21+03:00

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В Хабаровском крае с начала 2019 года во время пожаров погибли больше 100 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. К слову, этот показатель по сравнению с 2018 годом увеличился в два раза. Среди погибших 16 детей.

Также во время возгораний получили травмы 72 человека. В прошлом году количество травмированных было на уровне 61 человека. Среди основных причин воспламенения - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов. Также в чрезвычайном ведомстве отмечают - часто пожары случаются из-за неосторожного обращения с огнем или курения.

Также отметим, что одно из основных условий, способствующих гибели людей на пожарах – это нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Если говорить о возрасте тех, кто гибнет от огня, то это преимущественно пенсионеры и дети.

ИСТОЧНИК KP.RU