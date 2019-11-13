СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-13T11:34:27+03:00

В Хабаровском крае из перевернутой машины достали мертвого и покалеченного пассажиров Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

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В минувшие сутки, 12 ноября, на автодороге «Подъезд к селу Ачан» произошла дорожная авария. На 34 километре с дороги в кювет вылетела машина. По предварительной информации, происшествие случилось, когда машина Ssang Yong Istana ехала со стороны Амурска.

- Водитель не учел метеорологические условия, не обеспечил постоянный контроль над управлением автомобиля. Как результат - иномарка выехала за пределы проезжей части, съехала с дороги в правый кювет и потом опрокинулась. В результате аварии один пассажир получил травмы, его доставили в больницу, другой скончался, - рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и выполнять требования дорожных знаков и сигналов светофоров. Помните, маленькая ошибка может стать причиной большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU