2019-11-13T11:19:30+03:00
Общество

Во время переписи 2020 года жители Хабаровского края ответят на 30 вопросов

Некоторые из них отредактировали и дополнили
Ольга КИВА
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Во время переписи 2020 года жители Хабаровского края ответят на 30 вопросовВо время переписи 2020 года жители Хабаровского края ответят на 30 вопросовФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае, как и во всей стране, готовятся к Всероссийской переписи населения 2020 года. Накануне стало известно о том, что в правительстве России утвердили формы бланков переписных листов. В них прописали 30 вопросов для постоянно проживающих в стране и семь - для временно пребывающих иностранцев.

Как отметили в Хабаровскстате, в опросных листах будут заполнять данные о поле, возрасте, гражданстве, месте рождения, национальной принадлежности, образовании, семейном статусе, количестве детей. Также нужно будет рассказать о доходах, занятости и жилищных условиях.

Иностранцев будут опрашивать с целью внести в опросный лист их пол, возраст, страну постоянного проживания, цель приезда и продолжительность проживания в России.

К слову, в переписи будет нововведение – опрос на тему владения русским и другими языками. Также поинтересуются, как часто приходится пользоваться иностранными языками в повседневной жизни. Эти данные позволят оценить эффективность образовательных программ, степень потребности в национальных школах.

Напомним, перепись населения в Хабаровском крае пройдет с 1 по 27 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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