В Биробиджане простились с пятью погибшими в автокатастрофе

СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-13T11:46:08+03:00

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В Биробиджане простились с погибшими в автокатастрофе. Трагедия случилась 5 ноября в районе села Белгородское Смидовичского района. Напомним, среди погибших были тренер танцевально-спортивного клуба «Темп» Юлия Луференко, ее дочерью и ученица Ульяна Луференко, воспитанница клуба Ксения Кузьминова и ее родители Юлия и Виктор Кузьминовы.

- Вчера, 12 ноября, в области объявили днем траура. Гражданская панихида прошла в Городском Дворце культуры. Проститься с погибшими пришли тысячи биробиджанцев. В траурном мероприятии участвовал и мэр Биробиджана Александр Головатый, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Со слов градоначальника, в такие минуты трудно найти слова поддержки, так как гибель людей - это всегда тяжелая, непоправимая утрата. Особенно горько осознавать, что среди погибших есть молодые девушки, у которых, казалось бы, вся жизнь впереди. Семьям погибших, сил и стойкости в этот страшный час. Вся область, весь город скорбит и разделяет боль утраты.

ИСТОЧНИК KP.RU