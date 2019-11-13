Пассажира поезда в Хабаровском крае подвел под уголовку запрещенный груз

СЕГОДНЯ 11:56 2019-11-13T11:56:34+03:00

Теперь мужчина может лишиться свободы на 10 лет

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Пассажир поезда в Хабаровском крае попался с гашишным маслом. Мужчина по пути из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре попал в поле зрения страде порядка. Ему пришлось пройти личный досмотр, во время которого у него и нашли запрещенный груз.

- В общей сложности у 45-летнего нарушителя изъяли 90 граммов вещества темного цвета. Лабораторные исследования подтвердили, что это было масло каннабиса. Наркотик был упакован в бумажный сверток с растительной массой - табаком, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении фигуранта возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере». За такой проступок мужчина рискует лишиться свободы на срок до 10 лет. На время разбирательств он будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU