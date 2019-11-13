СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-13T12:07:05+03:00

В Хабаровском крае в авариях погибли 106 человек, травмированы около двух тысяч людей Фото: Администрация Хабаровска

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В Хабаровске прошел форум «Дорожно-транспортная безопасность: проблемы и пути решения». Участники этого события обсуждали наболевшую проблему – смертность и травматизм на дорогах. Так, с начала 2019 года в регионе погибли 106 человек, травмы получили около двух тысяч хабаровчан. Из-за нетрезвых водителей погибли 39 человек.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, участники форума видят в этой ситуации комплексную проблему. В частности, на безопасность влияет также качество дорог, освещение улиц, наличие знаков и правильной разметки. В краевом центре этому вопросу уделяется большое внимание.

Отметим, что в этом году обустроили 37 подходов к объектам образования и спорта. Также дорожники наносили разметки, устанавливали светофоры и дорожные знаки. Финансирование этих работ планируют увеличить почти на 30 процентов, что позволит обустроить около 60 переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU